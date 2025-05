Verbraucher-Zentrale warnt vor Betrug mit Krypto-Anlagen

Leipzig - Kein Tag ohne Nepperei im Internet. Aktuell warnt Sachsens Verbraucherzentrale (VZS) vor Anlagebetrügern, die versuchen, mit dubiosen Krypto-Geschäften an die Ersparnisse gutgläubiger Menschen heranzukommen - und teilweise deren Online-Banking fernsteuern.

"Sie gehen dabei systematisch und geduldig vor. Oft antworten sie über Wochen auf jede Frage, sind ständig erreichbar und gewinnen so das Vertrauen der Opfer", weiß die Expertin aus Beratungsgesprächen.

In Wahrheit verschaffen sich die Kriminellen so Zugriff auf das Gerät der Betroffenen, kapern deren Online-Banking und führen Überweisungen aus, so Kempfert.

In krassen Fällen sei es sogar zu Identitäts-Diebstählen gekommen, mit denen die Betrüger im Namen der arglosen Opfer Verträge geschlossen oder Kredite aufgenommen hätten.

Die Verbraucherschützer empfehlen deshalb, stets misstrauisch zu sein bei Nachrichten Unbekannter, keine persönlichen Daten preiszugeben und niemals Fernwartungssoftware auf Anweisung Dritter zu installieren.