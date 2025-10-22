Brandenburg erlebt schlimmsten Ausbruch der Vogelgrippe: 5000 Gänse sterben

Potsdam - Es ist der bislang schlimmste bekannte Vogelgrippe -Ausbruch bei Wildvögeln in Brandenburg : Mehr als 1000 Kraniche rund um das Linumer Teichgebiet sind laut Behörden-Schätzung tot - ein solches Ausmaß gab es bislang nicht.

Etwa 5000 Gänse des Spargelhofes Kremmen in Oberhavel sollen getötet werden. © Fabian Sommer/dpa

Wegen des Herbstzugs der Vögel gen Süden wächst aber die Gefahr der Verbreitung auf Geflügelhaltungen weiter.

In Brandenburg wurde ein dritter Fall bestätigt: Rund 5000 Gänse des Spargelhofes Kremmen in Oberhavel müssen getötet werden. Vor Tagen waren mehr als 9000 Enten und Gänse in zwei Betrieben betroffen.

In Mecklenburg-Vorpommern waren es zuletzt zwei Legehennen-Betriebe mit insgesamt sogar rund 150.000 Tieren gewesen.

Die Vogelgrippe oder Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Eingeschleppt in Betriebe kann sie große wirtschaftliche Schäden verursachen.