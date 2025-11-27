Vogelgrippe: Mansfeld-Südharz lockert Maßnahmen

Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld ( Harz ) sind zuletzt weniger an Vogelgrippe gestorbene Tiere gefunden worden.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Da sich die Lage entspanne, soll die in mehreren Orten geltende Schutzzone am Freitag aufgehoben werden, teilte der Landkreis mit.

Wenn es die Lage zulasse, könne Anfang Dezember auch eine Lockerung der landkreisweiten Stallpflicht in Betracht gezogen werden.

In Sachsen-Anhalt waren am Stausee Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz an der Grenze zu Thüringen Mitte Oktober erste Tiere gefunden worden, die an der Krankheit verendet waren.

Auch in vielen anderen Bundesländern waren zu der Zeit Fälle gemeldet und nachgewiesen worden.