Vogelgrippe: Erster bekannter H5N5-Infizierter gestorben

Olympia - Der weltweit erstmals nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H5N5 infizierte Mensch ist gestorben.

Vor rund einer Woche wurde in den USA eine erste Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N5 bei einem Menschen bekannt. Er ist jetzt tot. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Geflügelhalter aus der Region Grays Harbor sei älter gewesen und habe bestehende Vorerkrankungen gehabt, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington in Olympia weiter mit und betonte zugleich: "Das Risiko für die Öffentlichkeit bleibt gering."

Mitte November hatte das Ministerium die Infektion des Geflügelhalters bekanntgegeben. Zuvor war H5N5 nur in Tieren nachgewiesen worden.

Das Virus sei bei keiner anderen beteiligten Personen nachgewiesen worden. Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen. Der gestorbene Mensch sei Anfang November mit Grippesymptomen ins Krankenhaus gekommen.

In seinem Hinterhof habe er Hausgeflügel gehalten, das Kontakt zu Wildvögeln gehabt habe.