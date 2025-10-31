Vogelgrippe breitet sich weiter aus: Strengere Regeln in Thüringen

Erfurt - Wegen der Vogelgrippe gelten nun auch für Geflügelausstellungen und für den Zukauf von Hausgeflügel über Händler und Märkte in Thüringen schärfere Regeln.

Zahlreiche Tiere sind durch die Vogelgrippe bereits gestorben. © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Damit würden die Anordnung der Stallpflicht in Risikogebieten und die Erhöhung von Biosicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhalter ergänzt, teilte das Sozialministerium mit. Die Infektionsgefahr bei Ausstellungen durch kranke Tiere solle so weitestgehend vermieden werden.

Den neuen Regeln nach müssen Tiere klinisch untersucht werden, die bei Veranstaltungen ausgestellt werden sollen. Außerdem müssen die Tiere in den zwei Wochen vor der Ausstellung vor Wildvögeln sicher untergebracht werden.

"Je nach Risikobewertung der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter können diese Maßnahmen weiter angepasst werden", erklärte das Ministerium.

Der Zukauf von Hausgeflügel über Märkte oder Händler ist demnach nur noch möglich, wenn die Tiere klinisch gesund sind und im Falle von Wassergeflügel zusätzlich ein negatives Untersuchungsergebnis auf das HPAI-Virus vorweisen können.