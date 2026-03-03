Noch mehr Schlachtungen? Newcastle-Virus bedroht 30.000 Masthähnchen in Oberbayern

Neumarkt-Sankt Veit - Wegen einer hochansteckenden Geflügelkrankheit droht in einem großen Masthähnchenbetrieb im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn der Tod von 30.000 Tieren.

Die Virusinfektion APMV-1 befällt Hühner und Puten. Rund 30.000 Tiere sind aktuell allein im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn bedroht. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

In dem Betrieb in Neumarkt-Sankt Veit wurde offiziell der Verdacht auf Ausbruch der Newcastle-Krankheit festgestellt, wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte.

Die amtliche Bestätigung durch Laborproben lag zunächst aber noch nicht vor.

Der Masthähnchenbetrieb wurde dennoch bereits am Montag entsprechend den tierseuchenrechtlichen Vorschriften gesperrt.

Das Veterinäramt des Landratsamtes ordnete zugleich die erforderlichen Maßnahmen an.

"Hierzu zählt insbesondere die aus Gründen des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung notwendige tierschutzgerechte Tötung des gesamten betroffenen Geflügelbestandes", hieß es in einer Mitteilung der Behörde.