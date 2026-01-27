Nach Ausbruch von Geflügelpest im Jerichower Land: Mehr als 30.000 Hühner getötet

Möckern - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in der Gemeinde Möckern im Landkreis Jerichower Land mussten insgesamt 30.800 Hühner gekeult werden.

Rund um den betroffenen Betrieb wurde eine Schutzzone eingerichtet. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie der Landkreis mitteilte, bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut den Ausbruch am Montag.

Bereits am Sonntag hatte der Landkreis den amtlichen Verdacht festgestellt und umgehend Sperr- sowie Tötungsanordnungen erlassen, um eine Weiterverbreitung der Tierseuche zu verhindern. Die Ursache für den Eintrag des Virus ist nach Angaben des Landkreises bislang unklar.

Rund um den betroffenen Betrieb wurde eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern eingerichtet. Betroffen sind neben der Einheitsgemeinde Möckern auch Teile der Gemeinde Gommern sowie Gebiete im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Das Amt für Verbraucherschutz kündigte an, in den kommenden Tagen Kontrollen in Geflügel haltenden Betrieben innerhalb der Zonen durchzuführen.