Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus: Erster Fall in Sachsen bestätigt

Markkleeberg - Jetzt hat die Vogelgrippe auch den Raum Leipzig erreicht: Am Markkleeberger See wurde das Virus bei einem Tier nachgewiesen.

Eine tote Graugans wurde am Markkleeberger See gefunden. Bei ihr hat sich der Verdacht nun bestätigt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Das bestätigte der Landkreis Leipzig am Dienstag auf seiner Webseite. Demnach war am Ostufer des Sees südlich von Leipzig vor einigen Tagen eine Graugans tot aufgefunden worden.

"Die Analysen der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen sowie des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) bestätigen eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus H5N1", hieß es.

Die Vogelgrippe kann bei Wildvögeln, aber auch bei Tieren in Haltung dazu führen, dass diese massenhaft sterben. "Daher sind alle Geflügelhalter in der Gemeinde Markkleeberg, Güldengossa und Großdeuben aufgerufen, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko für ihre Tiere zu minimieren."

Das Veterinäramt des Landkreises Leipzig empfiehlt Geflügelhaltern, ihre Tiere in den Stall zu bringen oder abgedeckte, wildvogelsichere Volieren zu nutzen.