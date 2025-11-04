Vogelgrippe: Eichsfeld reagiert mit strengen Regeln

Eichsfeld - Wegen der in Teilen Deutschlands umgehenden Vogelgrippe müssen Geflügelhalter im Eichsfeld ihre Tiere nun in Ställen unterbringen.

Die Vogelgrippe breitet sich auch in Thüringen weiter aus. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Es sei eine entsprechende Allgemeinverfügung zur Stallpflicht veröffentlicht worden, teilte der Landkreis mit. Reichen Stallkapazitäten nicht aus, sei die Errichtung von speziellen Schutzvorrichtungen möglich, hieß es.

Die Verfügung betrifft demnach nicht nur Geflügel, sondern auch Ziervögel und andere Vogelarten - etwa Brieftauben. Die Kreisverwaltung warnt vor Sanktionen, sollten die Halter der Aufstallungspflicht nicht nachkommen.

Zuvor waren im Eichsfeld mehrere tote Tiere gefunden worden, bei denen Test auf das H5N1-Virus positiv ausgefallen waren. In Thüringen gibt es bereits mehrere Landkreise mit Stallpflichten wegen der grassierenden Vogelgrippe - etwa in Teilen Erfurts und in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen, Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis. Im Landkreis Greiz gelten Schutz- und Sperrzonen.