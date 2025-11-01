Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt: Erste Sperrzone eingerichtet

Sangerhausen - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt gibt es seit Samstag die erste Sperrzone um einen betroffenen Betrieb.

40.000 Legehennen eines Betriebs mussten bereits getötet werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz mitteilte, ist die Zone zweiteilig. Geflügelfleisch und Eier aus den Orten Berga, Kelbra, Thüringen und Roßla dürfen bis auf Weiteres nicht mehr verkauft oder anders in Verkehr gebracht werden.

Zuvor hatte das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, dass es in einem Betrieb dort einen Fall von Vogelgrippe gegeben hat. 40.000 Legehennen - der gesamte Bestand des Betriebes - wurde schon am Donnerstag gekeult.

Die Geflügelpest, umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit. Sie ist hochansteckend und kann bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufen.

Tote Vögel sollen nicht angefasst, sondern den Behörden gemeldet werden.