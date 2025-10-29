Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt: Betrieb muss Zehntausende Tiere töten

Sangerhausen - Wegen eines Verdachts auf Vogelgrippe sollen in einem Betrieb im Landkreis Mansfeld-Südharz Zehntausende Tiere getötet werden.

Es wurde vom Veterinäramt angeordnet, den gesamten Bestand eines Legehennenbetriebs mit rund 40.000 Tieren zu töten. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Entsprechend den Vorgaben müsse das Veterinäramt die Tötung des gesamten Bestandes des Legehennenbetriebs mit rund 40.000 Tieren anordnen, teilte der Landkreis mit. Eine Spezialfirma sei damit beauftragt worden.

Sollte der Verdacht vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt werden, müsse außerdem eine Sperrzone eingerichtet werden.

Vorbereitungen dafür liefen bereits, erklärte der Landkreis. Erzeugnisse wie Fleisch oder Eier aus dieser Zone dürften dann nicht mehr verkauft oder anderweitig in Umlauf gebracht werden.

Vor einigen Tagen waren am Stausee in Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz an der Grenze zu Thüringen die ersten toten Vögel gefunden worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte bestätigt, dass sie an dem H5N1-Virus - also Vogelgrippe - verstorben waren.

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit. Umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und kann bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufen.

Seit dem Ausbruch seien am Stausee auf sachsen-anhaltischer Seite bislang mehr als 1500 tote Kraniche eingesammelt worden, hieß es. Das Areal um den See darf derzeit nicht betreten oder befahren werden. Seit einigen Tagen gilt im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz eine Stallpflicht. Betroffen seien dort mehr als 4000 Halterinnen und Halter von Geflügel.