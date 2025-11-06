Weitere Vogelgrippe-Fälle im Altmarkkreis Salzwedel bestätigt

Salzwedel - Im Altmarkkreis Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) sind inzwischen 16 Vogelgrippe -Fälle nachgewiesen worden.

Umweltarbeiter sammeln die Kadaver von Vögeln ein, die an der Geflügelpest verendet sind. © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

"Unter den betroffenen Tieren befinden sich 14 Kraniche und 2 Bussarde", teilte der Landkreis mit. Zudem gebe es weitere Verdachtsfälle. Es handle sich um fünf Kraniche und einen Graureiher.

"Die Stallpflicht für sämtliches im Kreisgebiet gehaltenes Geflügel bleibt daher bestehen und ist zwingend einzuhalten", hieß es weiter.

Ein plötzliches oder gehäuftes Verenden von Hausgeflügel sei unverzüglich zu melden.

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe ist in Sachsen-Anhalt in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten eine Stallpflicht erlassen worden.