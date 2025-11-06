Weitere Vogelgrippe-Fälle im Altmarkkreis Salzwedel bestätigt

Im Nordwesten Sachsen-Anhalts sind Kraniche und Bussarde von der Geflügelpest betroffen. Die Stallpflicht bleibt bestehen.

Von Christopher Kissmann

Salzwedel - Im Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) sind inzwischen 16 Vogelgrippe-Fälle nachgewiesen worden.

Umweltarbeiter sammeln die Kadaver von Vögeln ein, die an der Geflügelpest verendet sind.
Umweltarbeiter sammeln die Kadaver von Vögeln ein, die an der Geflügelpest verendet sind.  © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

"Unter den betroffenen Tieren befinden sich 14 Kraniche und 2 Bussarde", teilte der Landkreis mit. Zudem gebe es weitere Verdachtsfälle. Es handle sich um fünf Kraniche und einen Graureiher.

"Die Stallpflicht für sämtliches im Kreisgebiet gehaltenes Geflügel bleibt daher bestehen und ist zwingend einzuhalten", hieß es weiter.

Ein plötzliches oder gehäuftes Verenden von Hausgeflügel sei unverzüglich zu melden.

Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus: Erster Fall in Sachsen bestätigt
Vogelgrippe Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus: Erster Fall in Sachsen bestätigt

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe ist in Sachsen-Anhalt in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten eine Stallpflicht erlassen worden.

Die Stallpflicht muss weiterhin eingehalten werden. (Symbolfoto)
Die Stallpflicht muss weiterhin eingehalten werden. (Symbolfoto)  © Philip Dulian/dpa

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit, umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und kann bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufen.

Tote Vögel sollen nicht angefasst, sondern den Behörden gemeldet werden.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

Mehr zum Thema Vogelgrippe: