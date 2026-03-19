Wieder Newcastle-Krankheit: 35.000 Hähnchen müssen getötet werden

Landshut - Die Newcastle-Krankheit hat nun auch den Landkreis Landshut erreicht. Ein Verdachtsfall in einem Hähnchenmastbetrieb im Stadtbereich Vilsbiburg sei vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) amtlich bestätigt, teilte das Landratsamt mit.

Zehntausende wurden bereits geschlachtet: Die Newcastle-Krankheit hat nun auch den Landkreis Landshut erreicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Betroffen seien rund 35.000 Tiere. Der gesamte Bestand müsse gemäß tierseuchenrechtlichen Vorschriften getötet werden. Zudem wurde der betroffene Betrieb gesperrt.

In Abstimmung mit der Regierung von Niederbayern und dem Umweltministerium sei um den Betrieb eine Schutzzone mit mindestens drei Kilometern Radius sowie eine Überwachungszone mit einem Mindestradius von zehn Kilometern eingerichtet worden.

Die Überwachungszone umfasse auch einen Teil der Landkreise Mühldorf, Dingolfing-Landau und Rottal/Inn.

In Nachbarlandkreisen war den Angaben zufolge die Newcastle-Krankheit bereits in großen Hähnchenbetrieben festgestellt worden.

Ende Februar hatte das FLI über den bundesweit ersten Ausbruch der meldepflichtigen Viruserkrankung seit 30 Jahren bei Geflügel in Brandenburg informiert.