Angst vor Werksschließungen in Sachsen: Kommt nun die 4-Tage-Woche bei VW?

Zwickau - Ungemütlicher Empfang für VW-Markenvorstand Thomas Schäfer (54) in Zwickau. Tausende Beschäftigte der E-Auto-Fabrik protestierten am Donnerstag lautstark gegen die angekündigten Sparpläne der Wolfsburger Konzern-Zentrale. In der Betriebsversammlung gab der Manager dann einen versteckten Hinweis zur Zukunft des Standorts.