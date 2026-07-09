Heftige Sparpläne bei VW: Sorge, Wut und Protest! Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Baunatal - Was bringt die Zukunft, wie sicher sind Jobs und damit Existenzen? Die erneuten Sparpläne des Volkswagen -Vorstands lösen auch im hessischen Werk in Baunatal im Landkreis Kassel massive Besorgnis, Wut und Proteste aus.

Das VW-Werk in Baunatal im Landkreis Kassel ist das weltgrößte Komponentenwerk des gesamten Volkswagen-Konzerns. © Uwe Zucchi/dpa

Vor der Aufsichtsratssitzung zu möglicherweise anstehenden Einschnitten bei dem VW-Konzern haben die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat des Werkes im Landkreis Kassel eine außerordentliche Vollversammlung abgehalten.

Am Donnerstag etwa versammelten sich nach IG-Metall-Angaben dazu rund 200 Vertrauensleute, Betriebsräte sowie Mitarbeiter vor dem Werkstor.

"Die Stimmung im Werk ist sehr angespannt", so der Betriebsratsvorsitzende Carsten Büchling am Rande der Veranstaltung und führte aus: "Viele machen sich Sorgen und sind wütend mittlerweile auf dieses Management, auf diesen Vorstand, weil es keine ordentlichen Informationen gibt."

Die Kommunikation des Vorstands des VW-Konzerns sei ein Desaster. Darüber hinaus werde erneut versucht, einzelne Standorte gegeneinander auszuspielen, rief Büchling den Teilnehmern zu. Das müsse ein Ende haben. "Im Vordergrund steht, vereint für unsere Zukunft zu kämpfen."

Man stehe solidarisch an der Seite aller Kolleginnen und Kollegen, deren Standorte aktuell infrage gestellt würden. "Wir kämpfen, falls es nötig ist, und zwar mit allem, was dann dazugehört", kündigte der Betriebsratsvorsitzende an.

"Wir erwarten vom Konzernvorstand eine schlüssige Zukunftsstrategie statt Sparprogramm", erklärte Büchling. "Und wir erwarten auch, dass diese Zukunftsstrategie als allererstes uns als Betroffenen und als den Belegschaften erklärt wird und wieder nicht nur alles über Medien durchgestochen wird und dann nicht dementiert wird, nicht bestätigt wird. Das ist eine Katastrophe, wie in den letzten Wochen kommuniziert wurde, und zwar zu unseren Lasten", sagte er.