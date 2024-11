IG Metall stellt Zukunftsplan vor - VW lehnt ab!

Im Tarifstreit hat VW den vorgelegten Zukunftsplan der IG Metall zunächst abgelehnt. © Alicia Windzio/dpa

"Zwar können sich kurzfristig auch positive Effekte ergeben, jedoch führen die genannten Maßnahmen überwiegend zu keiner finanziellen, nachhaltigen Entlastung des Unternehmens in den kommenden Jahren", teilte Europas größter Autobauer nach Abschluss der Prüfung des Konzepts mit.

Man wolle aber mit der Arbeitnehmerseite im Dialog bleiben, "um gemeinsam tragfähige Lösungen zu erarbeiten".

Die IG Metall zeigte sich enttäuscht. "Es ist äußerst bedauerlich, dass das Unternehmen die konstruktiven Vorschläge der Arbeitnehmerseite und die damit verbundenen Beiträge der Beschäftigten über Presseverlautbarungen abbügelt", sagte ein Sprecher.

"Die IG Metall ist in den Verhandlungen einen riesigen Schritt auf die Arbeitgeberseite Volkswagens zugegangen – das Unternehmen verharrt bisher auf den Maximalpositionen."

Mit dem Vorschlag sei man bereits "hart an die Grenze des Zumutbaren" gegangen. Zugleich widerspricht die Gewerkschaft den Angaben des Konzerns. Das Konzept entspreche "sehr wohl einer Entlastung in der bezifferten Höhe", so der Sprecher.