IG Metall und VW starten Verhandlungen: Bisher keine Einigung!

Sein Gegenüber von der IG Metall, Thorsten Gröger, sagte hingegen, VW müsse endlich Details zu den angekündigten Sparplänen auf den Tisch legen. "Bisher hat man uns da nur im Vagen gelassen." Der Konzern müsse endlich konkret erklären, was geplant sei. Erst danach könne man in ernsthafte Verhandlungen treten.

"In der ersten Verhandlungsrunde wird es darum gehen, dass wir uns ein gemeinsames Bild über die Ausgangslage verschaffen", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel. Die Verhandlungen dauerten am Nachmittag weiter an.

In der Tarifrunde zeichnete sich am ersten Tag keine Annäherung zwischen VW und IG Metall ab.

Die Tarifrunde wurde von Protesten begleitet. © Julian Stratenschulte/dpa

Der VW-Sparkurs sorgt für heftige Proteste in der Belegschaft: Zum Beginn der Tarifrunde in Hannover protestierten Tausende Beschäftigte lautstark gegen mögliche Werksschließungen und Stellenabbau.

"Zukunft statt Kahlschlag", war auf einem Transparent zu lesen, "Verzicht hat uns noch nie geholfen" auf einem anderen. Die IG Metall sprach von mehr als 3000 Teilnehmern, darunter Beschäftigte aus Wolfsburg, Emden, Osnabrück und Zwickau.

Sollte VW an seinen Plänen festhalten, so werde dies "auf den erbitterten Widerstand der Belegschaften bei Volkswagen stoßen", kündigte IG-Metall-Bezirksleiter Gröger an. "Wir stehen erst am Anfang einer Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, die sich gewaschen hat."

Während VW auf Einsparungen auch bei den Personalkosten dringt, will die IG Metall Einschnitte verhindern. "Über Werksschließungen und Massenentlassungen ist mit uns nicht zu reden", stellte Gröger klar. VW dagegen bekräftigte seinen Sparkurs.

"Wir müssen gemeinsam unser Unternehmen restrukturieren. Die Situation ist ernst", sagte VW-Verhandlungsführer Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke Volkswagen.