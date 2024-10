Kein Geld mehr für Werbung? VW-Spot mit Lukas Podolski plötzlich verschwunden

Stand zuletzt auch für den Autobauer Volkswagen vor der Kamera: Fußball-Star Lukas Podolski (39). (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie das Branchenmagazin dwdl.de berichtet, war der Werbespot mit dem Fußball-Weltmeister von 2014 und dem VW ID Buzz in den zurückliegenden drei Tagen nicht mehr im linearen TV zu sehen.

Zum Vergleich: In den vier Tagen davor wurde der 30-sekündige Werbefilm insgesamt 196 Mal bei den Sendern RTL, DMAX, Welt und Sport1 gezeigt.

Eine Analyse des Portals nach Daten der Medienanalysten von "All Eyes on Screens" hat ergeben, dass VW allein in der vergangenen Woche noch rund 1,59 Millionen Euro für TV-Werbung ausgegeben hat.

Geld, das der Konzern nun offenbar an anderer Stelle dringender braucht. Allerdings müssen die werbefreien Zeiten noch nicht zwangsläufig etwas mit den geplanten Werksschließungen bei den Wolfsburgern zu tun haben.

Zuletzt gab es immer wieder Phasen, in denen der Konzern keine TV-Werbung geschaltet hat.