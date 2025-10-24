Überraschung bei VW: Doch keine Produktionsstopps nächste Woche

Wolfsburg - Bei Volkswagen gibt es kommende Woche trotz der Chipkrise keine Produktionsausfälle.

VW muss doch kein Produktionsstop einlegen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach heutigem Stand (Freitag, 24. Oktober) ist die Fahrzeug-Produktion an den deutschen Standorten in der kommenden Woche abgesichert, teilte der niedersächsische Autobauer mit.

"Die Lieferengpässe beim niederländischen Chip-Hersteller Nexperia haben vorerst weiterhin keine Auswirkungen auf die Produktion in den fahrzeugbauenden Werken der Marke Volkswagen in Deutschland", so ein Sprecher.

"Auch in allen anderen deutschen Produktionsstandorten des Volkswagen-Konzerns ist die Fahrweise in der kommenden Woche nach heutigem Stand abgesichert". Das gelte auch für die Töchter Audi und Porsche.

Noch am Mittwoch hatte VW vor möglichen Produktionsausfällen gewarnt, die auch kurzfristig möglich seien. Grund sind Lieferprobleme beim Chip-Hersteller Nexperia.