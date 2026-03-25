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Um diesen Standort zu retten: Baut VW bald Waffenteile für Israel?

Einem Medienbericht zufolge steht VW derzeit in Verhandlungen mit einem israelischen Rüstungskonzern.

Von Malte Kurtz

Osnabrück - Produziert der krisengebeutelte Automobilkonzern "Volkswagen" (VW) bald Waffen für Israel, um den Standort in Osnabrück zu retten? Ein VW-Sprecher spricht Klartext.

Dem VW-Standort in Osnabrück droht die Schließung. Kann er dank eines Waffen-Deals gerettet werden? (Archivfoto)
Dem VW-Standort in Osnabrück droht die Schließung. Kann er dank eines Waffen-Deals gerettet werden? (Archivfoto)  © IMAGO / epd

Ein Bericht der Zeitung "Financial Times" sorgte am Dienstag für Aufregung. Demnach stehe VW aktuell in Verhandlungen mit dem israelischen Waffenhersteller "Rafael Advanced Defence Systems".

Jene israelische Firma ist auch der Hersteller des bekannten Luftabwehrsystems "Iron Dome", das im Zuge des tobenden Kriegs in Nahost täglich Raketen aus dem Iran vom Himmel schießt. Dem Bericht zufolge sollen Komponenten für den Iron Dome bei erfolgreichen Verhandlungen künftig am VW-Standort in Osnabrück produziert werden.

Dass VW-Mitarbeiter hier bald Granaten, Haubitzen oder Patronenhülsen fertigen, wies ein VW-Sprecher gegenüber TAG24 am Mittwochvormittag entschieden zurück: "Nein, es geht hier nicht um so etwas."

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Ohne die angeblichen Verhandlungen mit dem israelischen Waffenbauer weiter kommentieren zu wollen, betonte er, dass VW eine Waffenproduktion in den eigenen Hallen bereits in der Vergangenheit ausgeschlossen habe. Im Zuge von Verhandlungen über die Zukunft des Standorts mit verschiedenen Gesprächspartnern stehe stets die "Kernkompetenz" von VW im Vordergrund: das Bauen von Autos.

Dass Fahrzeuge für militärische Zwecke gebaut werden, sei laut dem VW-Sprecher jedoch eine Möglichkeit.

Komponenten des israelischen Luftabwehrsystems "Iron Dome" könnten bald in Osnabrück produziert werden.
Komponenten des israelischen Luftabwehrsystems "Iron Dome" könnten bald in Osnabrück produziert werden.  © Ariel Schalit/AP/dpa

VW-Standort in Osnabrück: Gewissheit bis zum Jahresende

Ein VW-Sprecher schloss gegenüber TAG24 aus, dass Mitarbeiter künftig Granaten statt Autos produzieren. (Symbolbild)
Ein VW-Sprecher schloss gegenüber TAG24 aus, dass Mitarbeiter künftig Granaten statt Autos produzieren. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

VW steckt derzeit in einer wirtschaftlichen Krise und plant aufgrund sinkender Absatzzahlen die Streichung zehntausender Stellen sowie die Schließung mehrere Werke, darunter auch in Osnabrück.

Am niedersächsischen Standort sind derzeit rund 2300 Mitarbeiter beschäftigt. Eine Diskussion über mögliche Geschäfte mit dem israelischen Rüstungskonzern habe für die Beschäftigten dabei "keinen Mehrwert", so der VW-Sprecher.

"Selbstverständlich" würden derzeit verschiedene Szenarien über die Zukunft des Standorts diskutiert werden, sagte er weiter.

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Bis zum Jahresende soll Gewissheit herrschen.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / epd, Ariel Schalit/AP/dpa

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