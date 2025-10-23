VW in Zwickau: Erst Zwangspause, nun Sonderschichten?

In Zwickau drosselte VW wegen schwacher Nachfrage bereits die Produktion. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Produktion werde jeweils der Marktlage angepasst, erklärte ein Unternehmenssprecher.

"Vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats ist bereits seit einigen Tagen geplant, in diesem Jahr in Zwickau noch mehrere Sonderschichten zu fahren." Damit bestätigte er entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur und weiterer Medien.

Wegen Überkapazitäten in den deutschen Standorten war auch die Produktion in Zwickau reduziert worden. Inzwischen werden die Elektromodelle von Volkswagen, Audi und Cupra dort nur noch im Zwei-Schicht-Betrieb gebaut.

Auf absehbare Zeit sollen mehrere Modelle an andere VW-Standorte abgegeben werden. Mit der Produktion hat sich auch der Personalbestand von einst mehr als 10.000 Mitarbeitern verringert. Zuletzt war in Unternehmensangaben von rund 9200 Beschäftigten im Werk die Rede.