Wieder bundesweit: IG Metall kündigt neuen Warnstreik bei Volkswagen an

Wolfsburg - Der Tarifstreit bei VW spitzt sich weiter zu: Am kommenden Montag soll es erneut zum flächendeckenden Warnstreik kommen - parallel zur dann laufenden vierten Tarifrunde.

IG Metall ruft am Montag Mitarbeiter von VW zum bundesweiten Streik auf. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die IG Metall ruft für Montag zum zweiten flächendeckenden Warnstreik bei Volkswagen auf.

Parallel zur dann laufenden Tarifrunde werde es erneut befristete Arbeitsniederlegungen an allen deutschen VW-Standorten außer Osnabrück geben, teilte die Gewerkschaft mit.

In Wolfsburg, wo die vierte Tarifrunde bei Volkswagen ansteht, ist unmittelbar vor Verhandlungsbeginn eine Protestkundgebung geplant.

Erst vor wenigen Tagen haben rund 100.000 Mitarbeiter an einem ersten Warnstreik in Wolfsburg teilgenommen.

"Wir werden nun am 9. Dezember nachlegen und so den Druck auf das Unternehmen am Verhandlungstisch erhöhen", teilte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger (55) mit.