17.06.2024 12:33 1.153 Mann zielt mit Pistole auf Passanten: Was für ihn ein Spaß ist, endet ernst!

Am Samstag griff auch in Goslar die Polizei zu ihren Dienstwaffen. Ein Mann hat am Bahnhof mit einer Pistole auf Passanten gezielt und wurde zu Boden gebracht.

Von Robert Lilge

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa