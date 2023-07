Waldbrände in Kanada: Schon 100.000 Quadratkilometer Wald verbrannt!

Toronto - Die seit Monaten andauernden Brände in Kanada haben landesweit bis Stand Samstag bereits 100.000 Quadratkilometer Wald und andere Landschaften zerstört.

Kanada leidet derzeit unter der schlimmsten Waldbrand-Saison in seiner Geschichte. Rekordhitze und Rekordtrockenheit sorgten nicht nur für Feuer, sondern auch für apokalyptische Bilder.

Den Angaben zufolge wüten momentan mehr als 900 aktive Feuer in Kanada. Seit Januar zählte die Behörde insgesamt mehr als 4000 Brände.

So versank nicht nur die US-Ostküstenmetropole New York zeitweise in einem dichten gelblichen Schleier des nach Süden ziehenden Rauches.