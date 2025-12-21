6-Jähriger schreibt Weihnachtskarte für Eltern: Was er seinem Vater zu sagen hat, lässt Tränen fließen
USA - Als der sechsjährige Felix mit einer selbst gestalteten Weihnachtskarte aus der Schule heimkam, waren seine Eltern zunächst ganz gerührt. Als sie allerdings lasen, was ihr Sohn drauf verfasst hatte, gab es kein Halten mehr - zumindest seitens der Mutter.
Rick Dukhovny hatte die Karte zuerst entdeckt und rief seine Frau und Felix' Oma zu sich. "Hast du das schon gesehen? So süß", meint er in einem Instagram-Video zu seiner Partnerin.
Auf den ersten Blick scheint die Klappkarte auch wirklich ausschließlich niedlich geworden zu sein: Auf der linken Seite sieht man ein Foto des Sechsjährigen, der sich einen Weihnachtsmannbart ans Kinn hält. Rundherum malte er seinen Eltern etwas und schrieb scherzend: "Mein Name ist Weihnachtsmann."
Dann beginnt Rick den selbstgeschriebenen Text des Grundschülers vorzulesen: "Liebe Mama und lieber Papa, ich wünsche euch ein fantastisches Weihnachtsfest und ein frohes Chanukka! Danke, dass ihr so lieb seid und mir jedes Jahr Geschenke kauft." Bei dieser Einleitung müssen seine Eltern verliebt grinsen - noch!
Denn es geht weiter: "Papa, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber Mama tut es", schreibt Felix und ergänzt: "Du isst nur Kekse und wirst immer dicker."
Kind schreibt brutal ehrliche Weihnachtskarte
Daraufhin brechen Mutter und Vater in lautes Gelächter aus. Vor allem Felix' Mutti kann sich kaum halten und krümmt sich in einem regelrechten Lachflash, bei dem auch Tränen fließen.
Als sich die Eltern wieder etwas eingekriegt haben, liest Rick weiter: "Aber ich hab dich und Mama trotzdem lieb."
Wieder muss das Paar, das neben Felix noch vier weitere Kinder hat, kichern. "Woher weiß er, dass ich die Kekse esse?", ärgert sich der US-Amerikaner. Gemeint sind sicherlich die Kekse, die der Tradition nach am Abend des 24. Dezember zusammen mit Milch für Santa Claus bereitgestellt werden, damit sich dieser auf der langen Reise kurz stärken kann.
Um den Zauber für die Kleinen entstehen zu lassen, werden die Leckereien dann von den Eltern verputzt, ehe die Kinder aufwachen. Der sechsjährige Felix scheint dem Ganzen aber nun auf die Schliche gekommen zu sein.
"Wie konnte ich nur so benachteiligt werden?", jammert Rick, nachdem er das Vorlesen beendet hat. Allerdings gibt er dann zu: "Brutal ... und wahr."
Auf Instagram wurde der Clip innerhalb eines Tages bereits über 7 Millionen Mal angeklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/rickdukhovny