6-Jähriger schreibt Weihnachtskarte für Eltern: Was er seinem Vater zu sagen hat, lässt Tränen fließen

Ein Junge aus den USA bringt das Netz mit einer Weihnachtskarte an seine Eltern zum Lachen.

Von Anne-Sophie Mielke

USA - Als der sechsjährige Felix mit einer selbst gestalteten Weihnachtskarte aus der Schule heimkam, waren seine Eltern zunächst ganz gerührt. Als sie allerdings lasen, was ihr Sohn drauf verfasst hatte, gab es kein Halten mehr - zumindest seitens der Mutter.

Der kleine Felix (6) verfasste für seine Eltern eine ziemliche ehrliche Weihnachtskarte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/rickdukhovny Rick Dukhovny hatte die Karte zuerst entdeckt und rief seine Frau und Felix' Oma zu sich. "Hast du das schon gesehen? So süß", meint er in einem Instagram-Video zu seiner Partnerin. Auf den ersten Blick scheint die Klappkarte auch wirklich ausschließlich niedlich geworden zu sein: Auf der linken Seite sieht man ein Foto des Sechsjährigen, der sich einen Weihnachtsmannbart ans Kinn hält. Rundherum malte er seinen Eltern etwas und schrieb scherzend: "Mein Name ist Weihnachtsmann." Dann beginnt Rick den selbstgeschriebenen Text des Grundschülers vorzulesen: "Liebe Mama und lieber Papa, ich wünsche euch ein fantastisches Weihnachtsfest und ein frohes Chanukka! Danke, dass ihr so lieb seid und mir jedes Jahr Geschenke kauft." Bei dieser Einleitung müssen seine Eltern verliebt grinsen - noch! Weihnachten Staus und volle Parkhäuser zu Weihnachten: Das rät der Experte Denn es geht weiter: "Papa, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber Mama tut es", schreibt Felix und ergänzt: "Du isst nur Kekse und wirst immer dicker."

Kind schreibt brutal ehrliche Weihnachtskarte