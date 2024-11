70.000 Wunschzettel erwartet: Stress im Weihnachts-Postamt hat begonnen

Schon vor dem 1. Advent sind etwa 5000 Wunschzettel im Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt angekommen. Beantwortet werden sie alle.

Himmelstadt - Schon vor der Adventszeit wissen viele Mädchen und Jungen ganz genau, was an Weihnachten unter dem Baum liegen soll. Damit das klappt, schreibt so manches Kind an das Christkind.

5000 Wunschzettel sind in Himmelstadt bereits eingetroffen. Insgesamt werden es etwa 70.000. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Schon etwa 5000 Wunschzettel sind beim Christkind im Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt eingetrudelt - mehrere Zehntausend werden es bis Ende Dezember wohl werden. Für die fleißigen Helfer der weihnachtlichen Poststelle beginnt nun die stressigste Zeit. Kisten voller Briefe warten auf Antwort. Kinder können ihren Wunschzettel vom kommenden Wochenende an auch persönlich in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) vorbeibringen. Am 1. Advent - in diesem Jahr ist das der 1. Dezember - öffnet das Weihnachtspostamt offiziell. Als Ehrengast ist der Liedermacher Rolf Zuckowski geladen. Der 77-Jährige ist vielen als Musiker und Komponist des Klassikers "In der Weihnachtsbäckerei" bekannt. Das Weihnachtspostamt in dem kleinen Dorf etwa 20 Kilometer nördlich von Würzburg gibt es seit 1986. Anfangs kamen jedes Jahr etwa 3500 Briefe an, jetzt sind es jährlich um die 70.000 Wunschzettel an.

Einer der Wunschzettel, die im vergangenen Jahr in Himmelstadt angekommen sind. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Alle Kinder erhalten auch eine Antwort vom Christkind