Anstieg um 30 bis 40 Prozent: Hohe Transportkosten treiben Christbaum-Preise hoch

Peiting - Gut ein halbes Jahr vor Weihnachten heißt es aufatmen: Bayerns Christbäumen geht es gut - sie werden allerdings vermutlich teurer. Denn nicht nur die Transportkosten sind stark gestiegen, wegen der hohen Spritpreise infolge des Iran -Krieges.

Schon jetzt kündigt sich ein spürbarer Anstieg bei Weihnachtsbäumen an. In sechs Monaten müssen die Menschen in Bayern spürbar tiefer in die Tasche greifen. © 123rf / chamillewhite

Hagel und Frost, die in den vergangenen Jahren oft für Frust und Einbußen sorgten, habe es heuer kaum gegeben, teilte die Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumanbauer und Schnittgrünerzeuger (IGW) im oberbayerischen Peiting mit.

"Die Bäume stehen momentan in sehr guter Qualität", sagte der IGW-Vorsitzende Peter Geiß. Es habe im Frühjahr ausreichend geregnet, sodass sich die Jungpflanzen gut entwickelt hätten.

Bis zur Ernte stehe ein Weihnachtsbaum 8 bis 13 Jahre in der Kultur.

Allerdings treibt die Inflation die Anbauer um: hohe Energie-, Dünger- und Pflanzenschutzpreise, dazu Transportkosten, die um 30 bis 40 Prozent gestiegen seien.

Daher warteten Großhändler derzeit mit den Bestellungen, die Anbauer planten den Einschlag vorsichtig. Die Interessengemeinschaft rechnet daher mit höheren Preisen, nannte aber keine Details.