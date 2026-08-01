Kein Scherz! Hier laufen bereits die Vorbereitungen für Weihnachten
Von Isabell Scheuplein
Frankfurt am Main - Es hilft alles nichts! Die Verpackungen für die Schoko-Nikoläuse müssen bestellt und Kakao bereits eingelagert werden: Trotz Sommerhitze und bestem Schwimmbadwetter wird im Odenwald für Weihnachten geplant.
"Man muss mit den Gedanken voraus sein", sagt Helmut Gräber, Inhaber der Wilhelm Eberhardt Back- und Schokoladenfabrik in Reichelsheim-Beerfurth. Produziert werden hier entsprechend Schokoladenfiguren, Odenwälder Lebkuchen und Weihnachtsgebäck - und das ab Ende August.
Damit dies und die Auslieferung ab September reibungslos abläuft, müssen die Vorbereitungen bereits nach Ostern beginnen, sagt Gräber.
Verpackung und Rohstoffe müssten immer früher und aufwendiger beschafft werden. Die Preise für Kakao verfolge er das ganze Jahr, um zu einem möglichst guten Zeitpunkt bestellen zu können.
Auch die Produzenten von Weihnachtsbäumen müssen das Fest im Dezember selbst im Hochsommer im Blick haben.
"Bei uns ist das ganze Jahr Vorbereitung auf Weihnachten", sagt Holger Schneider vom Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum. In diesen Tagen beginne die Auszeichnung der Bäume, die in den Verkauf gehen werden.
Tassen für Weihnachtsmarkt längst bestellt
Die Tannen stünden dank vielen Regens im Frühjahr "top da". Nicht so die im Frühjahr neu angepflanzten Bäumchen: "Die lassen die Triebe hängen und fangen an, braun zu werden."
Er werde im Herbst nachpflanzen, sagt Schneider.
Die Nordmanntannen werden Schneider zufolge wegen gestiegener Kosten voraussichtlich etwas teurer sein als im Vorjahr. Der Preiskorridor liege wahrscheinlich zwischen 25 bis 33 Euro pro Meter.
Trotz Sommerhitze wird in Frankfurt fleißig der große Weihnachtsmarkt geplant. Das sei ebenfalls eine ganzjährige Angelegenheit, erklärte Sabine Gnau von der Tourismus- und Congress GmbH.
Denn es gibt viel zu tun: Unter anderem muss ein repräsentativer Weihnachtsbaum für den Römerberg gefunden und die Bestellung der Glühwein-Tassen frühzeitig aufgegeben werden. Künstler und Künstlerinnen sowie Chöre für die Bühne müssen gebucht, zahlreiche Flyer und Plakate entsprechend gedruckt werden. Und so richtig lang ist es dann auch nicht mehr hin.
In nicht einmal vier Monaten wird der Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet - am 23. November geht es los.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa