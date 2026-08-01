Kein Scherz! Hier laufen bereits die Vorbereitungen für Weihnachten

Frankfurt am Main - Es hilft alles nichts! Die Verpackungen für die Schoko-Nikoläuse müssen bestellt und Kakao bereits eingelagert werden: Trotz Sommerhitze und bestem Schwimmbadwetter wird im Odenwald für Weihnachten geplant.

Weihnachten soll schließlich wieder lecker werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Man muss mit den Gedanken voraus sein", sagt Helmut Gräber, Inhaber der Wilhelm Eberhardt Back- und Schokoladenfabrik in Reichelsheim-Beerfurth. Produziert werden hier entsprechend Schokoladenfiguren, Odenwälder Lebkuchen und Weihnachtsgebäck - und das ab Ende August.

Damit dies und die Auslieferung ab September reibungslos abläuft, müssen die Vorbereitungen bereits nach Ostern beginnen, sagt Gräber.

Verpackung und Rohstoffe müssten immer früher und aufwendiger beschafft werden. Die Preise für Kakao verfolge er das ganze Jahr, um zu einem möglichst guten Zeitpunkt bestellen zu können.

Auch die Produzenten von Weihnachtsbäumen müssen das Fest im Dezember selbst im Hochsommer im Blick haben.

"Bei uns ist das ganze Jahr Vorbereitung auf Weihnachten", sagt Holger Schneider vom Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum. In diesen Tagen beginne die Auszeichnung der Bäume, die in den Verkauf gehen werden.