Behörde warnt: DAS solltet Ihr zu Weihnachten auf keinen Fall verschenken!

Kassel - In etwas mehr als vier Wochen ist es schon wieder so weit: Dann ist an Weihnachten das große Verschenken angesagt. Der Kreativität bei dem, was dabei so alles unter dem Baum landet, sind mittlerweile kaum noch Grenzen gesetzt. Einige Präsente sollte man sich jedoch dringlichst sparen. Eine Behörde sprach jetzt sogar eine deutliche Warnung aus.