Christbaum-Saison startet in Bayern: So sind die Preise in diesem Jahr

Mittelsinn - Gut fünf Wochen vor Weihnachten hat die Weihnachtsbaum-Saison in Bayern an manchen Orten begonnen.

Laut Bayerischem Christbaumverband werden jährlich etwa vier Millionen Bäume in Bayern verkauft. Dreiviertel davon stammten aus dem Freistaat.

Etwa 400 Weihnachtsbaumbetriebe gibt es laut Verband in Bayern. Das Zentrum des Anbaus sei Mittelsinn in der Nähe von Würzburg. Bundesweit gilt das Sauerland als Zentrum des Weihnachtsbaumanbaues.

"Das ist neutraler und nehmen mehr Menschen an", meint der Branchenvertreter. Den Baum selbst zu schlagen, sei nur bei einigen Betrieben für Kundinnen und Kunden möglich.

Dass man mit Christbäumen CO2-Speicher aus der Natur entnimmt, ist laut Vorsitzendem des Vereins Bayerische Christbaumanbauer ein Irrglaube.

Große Weihnachtsbäume etwa für Marktplätze, Unternehmen oder Hotels kommen laut Emslander oft aus privaten Gärten, für die sie zu groß geworden sind. "Aber einige Betriebe haben sich auch auf Großbäume spezialisiert."



An der Frage, ob es angesichts des Klimawandels noch einen Weihnachtsbaum braucht, scheiden sich die Geister.

Denn viele Bäume stammen aus Plantagen. Branchenvertreter Emslander meint, dass Weihnachtsbäume hilfreich seien. "Es ist ein Irrglaube, dass nicht gefällte Bäume CO2 speichern, denn wenn die Nachfrage sinkt, werden die Bäume erst gar nicht gepflanzt."

Naturverbände wie der BN Naturschutz und Nabu raten, Bio-Weihnachtsbäume zu kaufen, die ohne Kunstdünger und Pestizide aufgewachsen sind und nur kurze Transportwege haben.

Bei Bäumen mit dem Siegel "Naturbaum" wird auf Naturschutz geachtet, etwa indem Blühstreifen angelegt werden. Pestizide dürfen jedoch eingesetzt werden.

Offiziell eröffnet wird die Saison in Bayern erst am 21. November in der Nähe von Pfaffenhofen von Ministerin Michaela Kaniber (47, CSU).