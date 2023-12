Diese Fische dürfen zu Weihnachen bedenkenlos auf den Tisch

Frische Forellen hängen in einem Räucherofen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Dieser Frage nahmen sich jetzt wieder die Verbraucherzentralen, die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR), der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) und der World Wide Fund For Nature (WWF) an und veröffentlichten eine Liste mit "Guten Fischen", die - sollte man auf tierischen Konsum nicht verzichten wollen - man als "unbedenklich" verzehren kann.

Insgesamt werden zwölf Bestände empfohlen, wenn sie mit akzeptablen Fangmethoden gefangen werden, teilte die Hamburger Verbraucherzentrale jetzt mit.

Makrele und Sprotte aus der Ostsee sind in diesem Jahr nicht mehr auf der Liste zu finden. "Da die notwendigen Schutzmaßnahmen nicht ergriffen wurden und sie weiter überfischt werden, sind diese Arten nicht mehr zu empfehlen", begründet die Verbraucherzentrale den Schritt.



"Speisefische wie Dorsch, Hering oder Sprotte spielen als Räuber oder Beute zentrale Rollen im Ökosystem. Dafür müssen ihre Bestände aber ausreichend groß sein und dürfen nicht überfischt werden, was zum Beispiel für die Sprotte nicht mehr zutrifft", so auch Dr. Rainer Froese, Meeresökologe und Fischereiwissenschaftler am GEOMAR.