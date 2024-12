Drogen unterm Weihnachtsbaum? Post zum Fest der Liebe am Limit

Im Internationalen Postzentrum am Frankfurter Flughafen müssen zur Weihnachtszeit doppelt so viele Sendungen sortiert und kontrolliert werden.

Von Johanna Tischler

Frankfurt am Main - Eines kennt man im Internationalen Postzentrum (IPZ) derzeit nicht: Langeweile. In dem verglasten Gebäude des Post-Konzerns DHL am Frankfurter Flughafen werden Sendungen aus mehr als 220 Ländern empfangen, sortiert und kontrolliert. Vor Weihnachten herrscht hier Hochbetrieb.

Jeden Tag werden im Frankfurter Postzentrum am Flughafen Sendungen vom Gewicht eines Blauwals verarbeitet. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn Rund 190 Tonnen Post werden laut Pressesprecher Stefan Heß jeden Tag bearbeitet – das entspricht etwa dem Gewicht eines ausgewachsenen Blauwals. An einem normalen Werktag seien es etwa 560.000 Sendungen. An den stärksten Tagen vor Weihnachten erfahrungsgemäß mehr als doppelt so viel: circa 1,3 Millionen. Für diese Menge sei man gut gerüstet. "Wir machen das ja nicht zum ersten Mal", sagt Heß. Damit der Betrieb läuft, muss aufgestockt werden: mehr Fahrzeuge, mehr Behälterwagen, mehr Kartonagen. Neben den 1500 Mitarbeitern im Postzentrum packen knapp 350 Aushilfen zusätzlich mit an. In dem Gebäude muss die Post rund um die Uhr über mehrere Stockwerke transportiert werden. Das übernimmt eine kilometerlange Beutelhängebahn. "Die letzte ihrer Art", sagt Heß. Daneben ist auch Technik im Einsatz, die erst zwei bis drei Jahre alt ist. Mit ihr können auch Sendungen maschinell bearbeitet werden, die nicht den Versandstandards der Deutschen Post entsprechen.

Viele Produkte entsprechen nicht den Sicherheitsvorgaben - Augenmerk auf auffällige Pakete