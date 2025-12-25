Ein niedlicher Hund stiehlt während der Weihnachtsshow mit dem Grinch allen die Show
Orlando/Florida/USA - In den "Universal Studios" im amerikanischen Bundesstaat Florida verzauberte ein kleiner Hund die Besucher.
Denn zur Weihnachtszeit ist traditionell jedes Jahr die "Grinchmas Holiday Spectacular Show" Teil des Themenparks.
Wie People berichtete, ist der niedliche Hund Max ein unverzichtbarer Bestandteil der Show - schließlich ist er nicht nur der treueste Begleiter des Grinchs, sondern auch ein zentrales Element der beliebten Geschichte.
"Jedes Mal, wenn er zusammen mit dem Grinch auf die Bühne kommt, hört man ein hörbares 'Oh' aus dem Publikum. Das ist einfach unglaublich", so Lora Sauls, Mitarbeiterin der Universal Studios.
Besonders außergewöhnlich war auch die Art und Weise, wie Max für die Show ausgewählt wurde - denn es gibt auch nicht nur einen Max!
Die Showhunde werden von den Darstellern adoptiert
"Unsere Partner, die wirklich alle Maxe trainieren, gehen hinaus und suchen nach dem perfekten Aussehen. Sie besuchen viele, viele Tierheime. Alle Hunde, die Max spielen, kommen aus dem Tierschutz, aber sie besuchen Tierheime in ganz Zentralflorida."
Sobald sie ausgewählt wurden, werden die Fellnasen liebevoll versorgt und genießen die Aufmerksamkeit der Darsteller.
Zur Vorbereitung auf ihren großen Auftritt verbringen die Hunde mehrere Tage mit dem Grinch und dem gesamten Ensemble, lernen alle kennen und üben ihre Abläufe auf der Bühne.
Sobald die Vierbeiner schließlich aus der Show ausscheiden, erhalten sie ein ganz besonderes Zuhause: Denn die meisten der Showhunde werden von den Darstellern adoptiert!
"Vor vielen Jahren hatte eine liebe Freundin einen Max adoptiert. Der Hund hieß Karma, und Karma war einfach so ein süßer Hund", erklärte Sauls.
Titelfoto: Montage: Screenshot/TikTok/fantasmic182, Screenshot/TikTok/voxsentia7