Ente, Gans oder Rinderbraten an Weihnachten - Was ist der Favorit der Deutschen?

Berlin - Rinderbraten oder Steaks liegen an den Feiertagen in der Gunst der Bundesbürger vorn.

Gänsebraten landet in der Umfrage nur auf dem dritten Platz. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei 39 Prozent kommt Fleisch vom Rind an einem der Tage auf die Weihnachtstafel.

Auf den nächsten Plätzen folgen Ente (33 Prozent), Gans (29), Schweinefleisch (26), Fisch (24), Wild (21) und Wurst (20). Zu Pferdefleisch greifen 3 Prozent derjenigen, die an Weihnachten Fleisch essen.

30 Prozent essen an Weihnachten mehr Fleisch als gewöhnlich, die Hälfte ungefähr gleich viel wie sonst (52 Prozent).

Fest des Futterns: Für jeden Zweiten in Deutschland (51 Prozent) gehört üppiges Essen unbedingt zum Weihnachtsfest dazu. "Ich esse an Weihnachten so viel und so ungesund wie sonst nie im Jahr", sagt außerdem ein gutes Viertel der Befragten (28 Prozent).