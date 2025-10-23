Fällt die 400-Jahr-Feier flach? Nürnberger Christkindlesmarkt wohl viel jünger als gedacht

Nürnberg - Der weltbekannte Nürnberger Christkindlesmarkt ist offenbar jünger als bisher angenommen.

Statt wie bisher angenommen seit 1628 könnte der weltbekannte Nürnberger Christkindlesmarkt "erst" seit 1678 bestehen. © Peter Kneffel/dpa

Eigentlich wollte die Stadt in drei Jahren das 400-jährige Bestehen feiern.

Doch neue wissenschaftliche Untersuchungen des Stadtarchivs und des Germanischen Nationalmuseums (GNM) ergaben: Der Markt ist wohl rund 50 Jahre jünger als gedacht.

Der älteste Nachweis für den Nürnberger Weihnachtsmarkt ist eine historische Spanschachtel aus dem GNM.

Auf deren Unterseite findet sich demnach eine schwer lesbare Widmung: "Regina Susanna Harßdörfferin von der / Jungfrau Susanna Eleonora Elbsin zum / Kindles marck".

Darauf folgt eine Jahreszahl, deren dritte Ziffer nahezu unleserlich ist. Bisher ging man davon aus, dass diese Jahreszahl wohl 1628 lautet.