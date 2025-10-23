Fällt die 400-Jahr-Feier flach? Nürnberger Christkindlesmarkt wohl viel jünger als gedacht

Der weltberühmte Markt zieht jedes Jahr Tausende Menschen an - und ist wohl jünger als gedacht. Eine schwer leserliche Beschriftung könnte schuld sein.

Von Sebastian Schlenker

Nürnberg - Der weltbekannte Nürnberger Christkindlesmarkt ist offenbar jünger als bisher angenommen.

Statt wie bisher angenommen seit 1628 könnte der weltbekannte Nürnberger Christkindlesmarkt "erst" seit 1678 bestehen.
Statt wie bisher angenommen seit 1628 könnte der weltbekannte Nürnberger Christkindlesmarkt "erst" seit 1678 bestehen.  © Peter Kneffel/dpa

Eigentlich wollte die Stadt in drei Jahren das 400-jährige Bestehen feiern.

Doch neue wissenschaftliche Untersuchungen des Stadtarchivs und des Germanischen Nationalmuseums (GNM) ergaben: Der Markt ist wohl rund 50 Jahre jünger als gedacht.

Der älteste Nachweis für den Nürnberger Weihnachtsmarkt ist eine historische Spanschachtel aus dem GNM.

Endlich wieder "Last Christmas": GEMA senkt Lizenz-Gebühren für Weihnachtsmärkte
Weihnachten Endlich wieder "Last Christmas": GEMA senkt Lizenz-Gebühren für Weihnachtsmärkte

Auf deren Unterseite findet sich demnach eine schwer lesbare Widmung: "Regina Susanna Harßdörfferin von der / Jungfrau Susanna Eleonora Elbsin zum / Kindles marck".

Darauf folgt eine Jahreszahl, deren dritte Ziffer nahezu unleserlich ist. Bisher ging man davon aus, dass diese Jahreszahl wohl 1628 lautet.

Neueste Untersuchungen: Heißt "1628" vielleicht doch eher "1678"?

Forever young: In der traditionellen Ansprache sagt das Christkind ohnehin: "Mein Markt bleibt immer jung." Was sind da also 50 Jahre?
Forever young: In der traditionellen Ansprache sagt das Christkind ohnehin: "Mein Markt bleibt immer jung." Was sind da also 50 Jahre?  © Matthias Merz/dpa

Die neuesten Untersuchungen ergaben jedoch, dass Harsdörffer zwischen 1663 und 1731 lebte - was eher auf das Jahr 1678 (statt 1628) schließen lässt.

Weitere Erkenntnisse zu ihren Familienangehörigen lassen den Angaben zufolge letztlich nur den Schluss zu, dass die Beschriftung nicht von 1628 stammen kann.

Für Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (45, CSU) ist das mit Blick auf das Jubiläum 2028 nicht weiter schlimm: "Egal ob unser weltberühmter Christkindlesmarkt nun 400 oder 350 Jahre alt ist - er ist ein Aushängeschild unserer Stadt und Teil unserer Identität. Unser Christkind, die 'Stadt aus Tuch und Holz' gehören einfach zu Nürnberg. Und im Prolog sagt ja unser Christkind alljährlich sehr treffend: 'Mein Markt bleibt immer jung!'"

Weihnachtsbaum wird teurer: Mit diesen Kosten müssen wir 2025 rechnen
Weihnachten Weihnachtsbaum wird teurer: Mit diesen Kosten müssen wir 2025 rechnen

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gilt als größter in Deutschland und einer der ältesten. Jahr für Jahr zieht er viele tausend Besucher aus aller Welt an.

Er wird am 28. November mit dem Prolog des Nürnberger Christkindes auf der Empore der Frauenkirche eröffnet und geht bis zum 24. Dezember.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

Mehr zum Thema Weihnachten: