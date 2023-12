Frust unterm Tannenbaum: Darum zoffen sich Familien an Weihnachten besonders häufig

Köln - Weihnachten ist das Fest der Liebe - so sagt man jedenfalls. Treffen Familienangehörige an den Festtagen aufeinander, kann es jedoch schon mal ordentlich krachen. Eine Psychologin erklärt, woran das liegt.

Dieses Gelernte und Vertraute sei demnach immer in uns, auch wenn es ein ungesundes Muster ist. In der Kindheit und Jugend haben wir von den Eltern gelernt, wie wir mit Konflikten umgehen und wie kompromissbereit wir sind.

An den Festtagen treffen mehrere Generationen aufeinander - da können schon mal die Fetzen fliegen. (Symbolbild) © 123RF/oksix

Weil es als Erwachsener zunehmend schwieriger ist, aus diesen Mustern herauszutreten, kommt es dann in Familien immer wieder an denselben Stellen zu Auseinandersetzungen.

Und warum ausgerechnet an Weihnachten?

"Die Feiertage sind kulturell überhöht", sagt Hesse. "Wir alle wurden von einem romantischen Ideal von Weihnachten geprägt. Da soll die Familie glücklich sein, zusammenstehen in Harmonie und sich miteinander freuen."

Somit entstehen nicht selten zu hohe Erwartungen, die wir an unsere Liebsten richten. Doch hohe Erwartungen sind leider auch mit großen Enttäuschungen verbunden.

Ein weiterer Grund, weshalb es an Weihnachten zwischen Angehörigen zu Streitereien kommt, sind die unterschiedlichen Altersgruppen. "Es zeigt sich, dass gerade in den vergangenen Jahren die Generationen verstärkt an ihren jeweiligen Meinungen festhalten. Es findet relativ wenig Austausch statt", so Claudia Hesse.

Nimmt man jedoch keinen Perspektivwechsel ein, kann kein konstruktiver Austausch stattfinden.