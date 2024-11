In Brandenburg: Bei diesem grandiosen Weihnachtshaus bleibst Du definitiv stehen!

Die beiden 77-Jährigen sammeln seit über 20 Jahren Weihnachtsdeko. © Patrick Pleul/dpa

Lichterketten, Leuchtsterne sowie Hunderte Weihnachts- und Schneemänner können Besucher im Hof von Gisela Liebsch und Gerd Mörl in Straupitz (Landkreis Dahme-Spreewald) bewundern.

Manche hätten schon in den vergangenen Tagen am Zaun gestanden und Einlass erbeten, sagte Liebsch. Daher hätten sie sich in diesem Jahr dazu entschieden, die Lichter schon am Dienstag vor dem 1. Advent anzuschalten. Die beiden 77-Jährigen sammeln seit über 20 Jahren Weihnachtsdeko.

Zum Teil sind die leuchtenden Weihnachts- und Schneemänner wohl auch der Hartnäckigkeit von Liebsch zu verdanken. Vor einem Verkaufsstand habe sie mal einen überlebensgroßen Weihnachtsmann entdeckt und unbedingt haben wollen, erzählte sie.

Eigentlich stand das Deko-Stück des Geschäfts demnach nicht zum Verkauf, doch die Seniorin ließ nicht locker: "Die habe ich jedes Jahr genervt", sagte Liebsch lachend.

Nun gehört der Weihnachtsmann in einem Schlitten zu den über 400 Figuren in der Sammlung des Paars.