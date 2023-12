In einer Höhle vor genau 800 Jahren: Wie Franz von Assisi die Weihnachtskrippe "erfand"

In den geschmückten Weihnachtsstuben der christlichen Welt steht die Krippe im Mittelpunkt, weit vor dem Baum oder dem Stern. Auch die Aufführung eines Krippenspiels rund um die "Heilige Nacht" ist in vielen Ländern Tradition. Dieses wird nun genau 800 Jahre alt: Am 25. Dezember 1223 gestaltete der Bettelmönch Franz von Assisi im italienischen Dörfchen Greccio erstmals ein lebendiges Umfeld zum Nachempfinden von Christi Geburt - mit Menschen und Tieren. Dieses Ereignis veranlasste sogar den Papst, sein aktuelles Buch über Krippen zu veröffentlichen.

Eine Krippenszene, wie sie von der Künstlichen Intelligenz kreiert wird - ein Schäfchen schaut der Heiligen Familie zu. © Generative AI

Die älteste Beschreibung der Geburt Christi, auf die sich die meisten anderen beziehen, findet man im Lukas-Evangelium. Der Verfasser konnte 80 Jahre danach sicher nicht mehr auf Augenzeugen zurückgreifen.

Aufgrund vieler Widersprüche und Ungereimtheiten wird der Text von Historikern ohnehin als literarische Fiktion angesehen, selbst Bethlehem als Geburtsort wird angezweifelt. Tun wir an dieser Stelle mal so, als sei der Bericht trotzdem wahr.



Von einem Stall ist da dennoch keine Rede, auch nicht von Ochs und Esel. Bei Lukas erfährt man lediglich, dass Maria das Kind in Windeln wickelte und in eine Krippe legte, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Das lag möglicherweise weniger an der Hartherzigkeit des Hausvaters, sondern an den strengen jüdischen Reinheitsgeboten. Eine Gebärende und alles, was mit ihr in Kontakt kam, galt als unrein - zu aufwendige Reinigungszeremonien wären nötig geworden.

Bildliche Darstellungen von Christi Geburt gab es bereits vor dem 13. Jahrhundert - etwa auf Mosaiken in Kirchen. Oft saß Maria auf einem Thron, trug eine Krone und edle Kleider. Und die aus dem Matthäus-Evangelium bekannte Gruppe von Sternforschern war da zu den "Heiligen Drei Königen" aufgemotzt.

Es gab aber auch damals Bilder mit Stallatmosphäre, Ochs und Esel sowie jubelnden und preisenden Hirten - eben mal das einfache Volk.