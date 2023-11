Influencerin warnt vor Weihnachtsbaum-Kauf: "Nehmt keinen mit schwarzen Punkten!"

Hamburg - Nur noch knapp einen Monat dauert es – dann ist schon wieder Weihnachten ! Höchste Zeit also, so langsam die Weihnachtsdeko aus den Schränken zu holen.

Die Mami-Bloggerin Ann-Vivien (30) hat schon einmal unschöne Erfahrungen mit ihrem Weihnachtsbaum gemacht. © Screenshot/Instagram/annvivien (Bildmontage)

Das dachte sich wohl auch die Mami-Bloggerin und Influencerin Ann-Vivien (30), die ihre Kinder in diesem Jahr mit einer besonderen Weihnachtsmagie überraschen möchte.

Inspiriert von einem TikTok-Trend, will sie mit den Kleinen zunächst Tannenzapfen sammeln gehen, die sich dann scheinbar über Nacht in einen Weihnachtsbaum verwandeln sollen: Tatsächlich stellen natürlich die Eltern still und heimlich den bereits gekauften Baum im Wohnzimmer auf. Dieser liegt bei Ann-Vivien bereits bereit.

"Und falls sich jemand fragt, warum wir einen künstlichen Weihnachtsbaum haben: Der Grund sind Tannenbaumwanzen", erklärte die 30-Jährige nun ihren rund 140.000 Followern. Eine Erfahrung, die sie schon vor einigen Jahren machen musste. "Aber ich werde es jedes Jahr wieder erzählen, keine Sorge!", betonte sie schmunzelnd.

Anschließend postete sie eine entsprechende Story von 2018, in der zu sehen ist, wie unter ihrem damaligen Tannenbaum Hunderte tote Käfer lagen.

"Die liegen hier alle rund um den Weihnachtsbaum und sterben einfach, weil sie sich nur von dem Baum ernähren können. Und da der Baum tot ist, finden sie nichts mehr zu fressen", lautete die Erklärung der Norddeutschen.