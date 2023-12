Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, dass Du dieses Jahr krank bist: Brief von armem Mädchen geht unter die Haut

Für viele Kinder fällt Weihnachten in diesem Jahr praktisch aus. Der besonders herzzerreißende Brief eines Mädchens berührt gerade die Briten.

Von Christian Norm

Liverpool (England) - Dieser Brief an den Weihnachtsmann geht vielen unter die Haut. In den herzzerreißenden Zeilen der Schülerin Lilly wird schnell klar, dass ihre Mutter sich in diesem Jahr schlicht keine Geschenke leisten kann. Der Brief wurde kürzlich von der gemeinnützigen Organisation "Big Help Project" aus Liverpool in den sozialen Medien veröffentlicht. Seitdem schlägt er auch in der Presse hohe Wellen in Großbritannien.

Für viele Kinder wird Weihnachten in diesem Jahr eine traurige Angelegenheit sein - ohne Geschenke. © 123rf/katyashut So schreibt die Zehnjährige: "An den Weihnachtsmann: Mama hat mir gesagt, dass du dieses Jahr krank bist und nicht zu uns nach Hause kommen kannst. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Ich glaube, das würde meinen Bruder glücklich machen! (...) PS. Wir sind wirklich brav gewesen." Am Wochenende veröffentlichte auch die Wohltätigkeitsorganisation "Come Together Christmas 2023" Lillys traurigen Brief auf ihrer Instagram-Seite. Im Kommentar dazu heißt es: "Kein Kind sollte jemals einen Brief wie diesen schreiben müssen. Schätzungsweise 1 von 7 Kindern wird in diesem Jahr am Weihnachtsmorgen ohne Geschenke aufwachen, und rund 24.000 Kinder in Liverpool leben in Armut und benachteiligten Verhältnissen." Weihnachten Hunderte schauen sich dieses Weihnachts-Spektakel im Hafen an In vielen Fällen gehe es längst nicht mehr um fehlende Spielsachen oder Geschenke, sondern um Tausende von Familien, die um Gas, Strom und Lebensmittel kämpfen, so die Organisation. Aber natürlich will bei Come Together Christmas 2023 niemand tatenlos zuschauen.

Brief von Lilly bewegt die Briten