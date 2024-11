Lustiger EDEKA-Weihnachtsfilm: "Die Discounter"-Star sorgt als neuer Chef für Chaos

Hamburg - Humor und Leichtigkeit statt Melancholie: Der Supermarktverbund EDEKA geht mit seiner diesjährigen Weihnachtskampagne einen anderen Weg als in den vergangenen Jahren.

Schauspieler Marc Hosemann (54, r.) schlüpft im neuen Weihnachtsfilm von EDEKA in die Rolle eines Filialleiters. © Edeka

Unter dem Motto "Feiert Weihnachten, wie ihr wollt!" veröffentlichte der Lebensmittelriese am heutigen Montag einen fast fünfminütigen Kurzfilm, der Spaß und Lust auf Weihnachten machen soll, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für den Film hat sich EDEKA prominente Unterstützung geholt: Die Hauptrolle übernimmt Schauspieler Marc Hosemann (54), den die meisten als Thorsten aus der Comedyserie "Die Discounter" kennen dürften.

An diese Rolle ist ganz offensichtlich auch die Figur angelehnt, in die der 54-Jährige für EDEKA schlüpft. Als neuer Vorgesetzter versucht er in einer Filiale alles, um das Weihnachtsgeschäft ordentlich anzukurbeln.

Mit seinen zahlreichen skurrilen Ideen kann er dabei aber weder die Mitarbeiter des Supermarktes noch die Kundschaft wirklich begeistern. Und dann verwechselt er auch noch einen Kunden mit dem Weihnachtsmann!

Wenigstens gibt es ein Happy End: Letztlich landet der neue Filialleiter mit einem Mitarbeiter und dem vermeintlichen Weihnachtsmann an einem Tisch, und gemeinsam lassen sie sich Kartoffelsalat und Würstchen schmecken.