Messerverbot und Kontrollen auf Weihnachtsmärkten: Was Besucher jetzt wissen müssen

Nürnberg - Die Änderung des Waffenrechts in Deutschland hat auch Folgen für die Weihnachtsmärkte in Bayern : Es gilt ein Messerverbot.

So wird es auf dem weltberühmten Christkindlesmarkt in Nürnberg nach Angaben des Wirtschaftsreferats der Stadt keine Eingangskontrollen geben. Auch die Märkte in München , Bayreuth und Regensburg werden weiterhin frei zugänglich sein.

Die Änderung des Waffenrechts ist laut dem bayerischen Innenministerium am 31. Oktober in Kraft getreten. Seitdem sind neben Waffen auch Messer auf Volksfesten, Messen, Ausstellungen und anderen öffentlichen Veranstaltungen untersagt.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist weltbekannt und lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen in die Stadt. © Matthias Merz/dpa

In Regensburg behalten sich die Behörden vor, Besucherinnen und Besucher stichprobenartig zu kontrollieren. Zu Spitzenzeiten wird ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz sein.

Auch die Stadt München setzt auf stichprobenartige und anlassbezogene Kontrollen auf dem Christkindlmarkt. Zudem ist dieser videoüberwacht.

Nach den Amokfahrten in Nizza und in Berlin 2016 hat die Stadt Nürnberg ihr Sicherheitskonzept für den Christkindlesmarkt angepasst. Seitdem gibt es Barrieren und Polizeiposten an den Zufahrten sowie Streifen - auch zivile - in der Altstadt. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant.

"Wir teilen die Einschätzung der Polizei, dass aktuell von keinem erhöhten Risiko für die Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts ausgegangen werden kann", erklärt die Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Andrea Heilmaier.