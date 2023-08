Obwohl draußen die Hitze tobt: Bald stehen die Nikoläuse wieder im Regal

Schmalkalden - Schon bald die ersten Schoko-Nikoläuse und Adventskalender in den Regalen stehen.

Die Schoko-Nikoläuse und Weihnachtsmänner werden bald wieder im Regal stehen. © Bodo Schackow/dpa

Der Südthüringer Hersteller Viba etwa produziert schon seit Anfang Juni für das Weihnachtsgeschäft. Ende August bis Anfang September gehe die erste Ware an die Kunden, teilte eine Sprecherin mit. Die Hochphase der industriellen Produktion sei schon im Juli.

Die Hauptabsatzzeit für Lebkuchen, Printen, Dominosteine und anderes weihnachtliches Naschwerk ist dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie zufolge von September bis Dezember. Bleibt es im September sommerlich, geht es erst im Oktober richtig los.

Bei Viba macht das Weihnachtsgeschäft etwa ein Drittel des Jahresumsatzes aus, sagte die Sprecherin weiter. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Im Jahr würden rund 500.000 Nikoläuse im Bereich Confiserie produziert. Aktuell werde im Bereich Confiserie auch noch für das Weihnachtsgeschäft produziert.

Auch andernorts wird schon viel für das Weihnachtsgeschäft produziert. Bei Lebkuchen-Schmidt in Nürnberg backen die großen Öfen zurzeit an sechs Tagen in der Woche rund um die Uhr die traditionellen Nürnberger Lebkuchen und anderes Gebäck.