Weihnachtsmann aus Schornstein befreit: Feuerwehr rettet Fest der Liebe

Hattersheim am Main - Wer hätte das gedacht? Tatsächlich hat die Feuerwehr aus dem hessischen Hattersheim am Main dafür gesorgt, dass der Weihnachtsmann zum Fest der Liebe auch seiner eigentlichen Tätigkeit nachgehen konnte. Das beweist ein liebevoll produzierter Weihnachtsfilm der Brandbekämpfer, der zum viralen Hit wurde.

Mit verbranntem Präsent in der Hand und im Schornstein steckengeblieben: Der Weihnachtsmann wäre ohne die Hilfe der Feuerwehr wohl das ein oder andere Mal nicht zum Verteilen aller Geschenke gekommen. © Montage: Feuerwehr Hattersheim

Satte 85.000 Aufrufe nach gerade einmal fünf Tagen sammelte der Clip mit dem Titel "Ho Ho Hilfe" der Hattersheimer Feuerwehr bereits - und sammelte bereits einiges an Lob ein. Nicht nur andere Feuerwehren erkannten die umfangreiche Mühe an. Auch auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen gab es von Betrachtern etliche positive Kommentare.

Doch was machte den mittlerweile fünften Weihnachtsfilm der Hattersheimer Feuerwehr denn nun so beliebt? Dazu sollte man sich zunächst etwas genauer mit dem Inhalt beschäftigen. Zu sehen ist, wie sich der Weihnachtsmann in verschiedenen Jahren immer wieder per Notruf bei den Brandmeistern meldet.

Unter anderem klemmte er in einem Schornstein fest und konnte nur mithilfe von entsprechendem Schmiermittel aus seiner Lage befreit werden. Ein weiteres Mal lenkte Santa das Smartphone derart ab, dass ein Schlitten-Crash die Folge war. Auch ein Brand sowie ein klemmender Aufzug machten dem Rauschebart sowie der Feuerwehr mächtig zu schaffen.

Während der erste Notfall des Geschenke-Überbringers bei der Leitstelle zunächst noch viel Verwunderung auslöste, wurden seine Anrufe in den Folgejahren fast schon zum nervigen Dauerbrenner. Dennoch erledigten die Feuerwehrleute ihre Aufgabe stets pflichtbewusst.

Und hiermit hängt auch die durchaus ernste Botschaft zusammen, die mit dem bereits seit Januar dieses Jahres geplanten Film einhergeht.