Sicherheitschecks vor Weihnachtsmärkten? Warnung vor Fake-Flyern

In mehreren Städten kursieren Schreiben über einen "verpflichtenden Sicherheitscheck" vor dem Weihnachtsmarktbesuch.

Von Bernd Bergmann Deutschland - Ob Bielefeld, Chemnitz oder Ulm: In mehreren Städten kursieren Flyer über einen angeblich "verpflichtenden Sicherheitscheck" vor dem Besuch des jeweiligen Weihnachtsmarkts.

Die Behauptung: Bürgerinnen und Bürger müssten sich bei der Kommune anmelden. Gegen eine Gebühr von 2,50 Euro stelle der Verfassungsschutz dann eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" aus. Warum es sich dabei um einen Fake handelt, klärt dieser Faktencheck.

Bewertung

Bildungsministerium und mehrere Kommunen warnen: Die Schreiben mit dem Titel "Bunte Weihnachten - aber sicher" sind gefälscht.

Fakten

Verunsicherung in der Bevölkerung: Vom Besuch von Weihnachtsmärkten sollte man sich aufgrund der Flyer nicht abhalten lassen. © Hendrik Schmidt/dpa Fast identische Schreiben sind in mehreren Bundesländern aufgetaucht. Online kursieren Fotos von Flyern, die angeblich von den Kommunen in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), Braunschweig (Niedersachsen), Chemnitz, Leipzig und Freiberg (Sachsen) sowie Ulm und Stuttgart (beide Baden-Württemberg) stammen. Die Städte Bielefeld und Braunschweig reagierten bereits und haben entsprechende Warnungen veröffentlicht. "Die Stadtverwaltung stellt dazu klar, dass das Schreiben eine Fälschung ist und bittet, es nicht zu beachten." Auch Anne Gottschalk, Sprecherin der Stadt Chemnitz, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei dem Aufruf um einen Fake handelt. Weihnachten Tradition statt Kommerz: Europaweites Nikolaustreffen im Allgäu Die auf dem Flugblatt angegebene E-Mail-Adresse des Bundesamtes für Verfassungsschutzes existiert zwar tatsächlich. Mit dem Flugblatt hat der Verfassungsschutz aber nichts zu tun. Auch Stuttgart, Ulm und Freiberg warnten öffentlich vor den Flyern.

Bildungsministerium warnt vor "Verunsicherung in der Bevölkerung"