Weihnachts-Stress? So kommen Deine Pakete noch pünktlich unterm Baum an

Köln - In zwei Wochen ist schon Heiligabend. Wer seine Päckchen und Grüße jetzt noch fix losschicken will, sollte die Deadlines der Paketdienste kennen.

Damit Eure Geschenke pünktlich unterm Baum liegen, gibt es bei DHL & Co. einiges zu beachten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Damit DHL Deine Weihnachtspost noch rechtzeitig durchs Land kutschiert, muss alles bis spätestens 20. Dezember raus.

DPD garantiert eine Zustellung bis zum 23. Dezember, aber nur, wenn Dein Paket noch am 19. Dezember abgegeben wurde.

Und Hermes? Die sagen ebenfalls: 19. Dezember, am besten mittags, sonst kann es eng werden.

Für Pakete ins Ausland braucht Ihr ein bisschen mehr Vorlauf: Sendungen in die direkten Nachbarländer sollten spätestens am 15. Dezember unterwegs sein, und für den Rest Europas setzt die DHL sogar schon den 11. Dezember als Deadline.

DPD gibt Euch etwas mehr Luft und nimmt Europapakete noch bis zum 17. Dezember an. Eine komplette Übersicht der Auslandsfristen findet Ihr außerdem bei Hermes auf der Webseite.