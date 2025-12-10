Weihnachts-Stress? So kommen Deine Pakete noch pünktlich unterm Baum an
Köln - In zwei Wochen ist schon Heiligabend. Wer seine Päckchen und Grüße jetzt noch fix losschicken will, sollte die Deadlines der Paketdienste kennen.
Damit DHL Deine Weihnachtspost noch rechtzeitig durchs Land kutschiert, muss alles bis spätestens 20. Dezember raus.
DPD garantiert eine Zustellung bis zum 23. Dezember, aber nur, wenn Dein Paket noch am 19. Dezember abgegeben wurde.
Und Hermes? Die sagen ebenfalls: 19. Dezember, am besten mittags, sonst kann es eng werden.
Für Pakete ins Ausland braucht Ihr ein bisschen mehr Vorlauf: Sendungen in die direkten Nachbarländer sollten spätestens am 15. Dezember unterwegs sein, und für den Rest Europas setzt die DHL sogar schon den 11. Dezember als Deadline.
DPD gibt Euch etwas mehr Luft und nimmt Europapakete noch bis zum 17. Dezember an. Eine komplette Übersicht der Auslandsfristen findet Ihr außerdem bei Hermes auf der Webseite.
Damit die Post nicht streikt: So muss Dein Paket aussehen
Damit Euer Geschenk überhaupt beim Empfänger ankommt, solltet Ihr auf weihnachtliches Geschenkpapier, Schleifchen und bunte Botschaften verzichten. Private Deko verwirrt die Scanner und kann im Zweifel dafür sorgen, dass das Paket ganz woanders landet.
Besser: ein stabiler Karton, ohne alte Barcodes, ordentlich zugeklebt. Wichtig: Adresse klar lesbar! Wenn Du kein Label drucken kannst, reicht im Paketshop oft der QR-Code auf dem Handy.
Ein Tipp, den viele vergessen: keine Kosenamen auf die Adresse! Auch wenn das Paket fürs Patenkind ist, adressiere es an einen Erwachsenen. Muss es abgeholt werden, braucht man einen Ausweis, den Kids nun mal nicht haben.
Und wenn Du die langen Schlangen in der Postfiliale umgehen willst, bring Dein Paket einfach zu einem der vielen Paketshops an Kiosken, Lottoläden oder Tankstellen. Hier haben DHL, Hermes und DPD zusätzliche Annahmestellen, oft mit deutlich kürzeren Wartezeiten.
