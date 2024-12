Tipps für die Weihnachts-Bäckerei: Darauf sollte dringend geachtet werden

Vor allem für Kinder ist beim Teignaschen Vorsicht angeraten. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Im Tierversuch erwies sich Acrylamid als erbgutverändernd und krebserregend. Ein Grenzwert, bei dessen Unterschreitung ein gesundheitliches Risiko ausgeschlossen werden kann, wurde bislang nicht festgelegt. Vorbeugend empfehlen Fachbehörden aber, den Acrylamidgehalt in Lebensmitteln möglichst zu minimieren.

Worauf sollten Weihnachtsbäcker noch achten?

Experten raten, Zimt in Maßen zu verwenden. Zimt enthält den natürlichen Aromastoff Cumarin, der in großen Mengen die Leber von empfindlichen Menschen und Kindern schädigen kann. Die Stiftung Warentest empfiehlt bei Zimtpulver die Sorte Ceylon statt Cassia. In früheren Tests fanden sich in Ceylon demnach viel geringere Cumaringehalte.

Zudem raten Verbraucherexperten, statt fertig gemahlener Hasel- und Walnüsse ganze Nüsse zu kaufen und diese selbst zu zerkleinern. Gemahlene Nüsse sind anfälliger für Schimmelpilze, die giftige Stoffwechselprodukte bilden, sogenannte Aflatoxine.

Vor einigen Jahren untersuchte die Stiftung Warentest auch Vanilleschoten, -zucker, -pasten und -extrakte, von denen nicht alle überzeugten. Ganze Vanilleschoten bringen das meiste Aroma, allerdings sind sie deutlich teurer als Vanillezucker, bei dem es ebenfalls sehr gute Produkte gibt. Der Vanillegehalt in Pasten ist dagegen mickrig.