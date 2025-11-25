Tragödie in der Vorweihnachtszeit: Arbeiter von Weihnachtsbaum erschlagen

Manaus (Brasilien) - Der Auftakt der Weihnachtszeit in Manaus (Brasilien) wurde von einem fürchterlichen Vorfall überschattet. Beim Versuch den großen Weihnachtsbaum im Stadtzentrum aufzustellen, kippte ein Autokran plötzlich um. Ein 40-jähriger Arbeiter wurde erschlagen.

Als der Autokran plötzlich umstürzte, wurde der Arbeiter vom Weihnachtsbaum-Segment erschlagen. © Montage: X/theljkk

Zahlreiche Menschen waren am Sonntag ins Stadtzentrum von Manaus gekommen, um zu sehen, wie der große Weihnachtsbaum am zentralen Platz Largo de São Sebastião aufgestellt wird. Viele dürften sich auf die feierliche Illuminierung später am Abend gefreut haben. Doch dann nahm der so fröhliche Vormittag eine schreckliche Wendung.

Videos zeigen, wie ein Autokran ein Segment des Weihnachtsbaumes anhebt. Plötzlich gibt der Kran nach, die Baumaschine kippt zur Seite. Die Konstruktion stürzt zu Boden. Der Kranführer hatte seine Maschine da bereits verlassen. Gekleidet in ein Weihnachtsmann-Kostüm springt er aus der Kabine, geht in Deckung und muss machtlos mitansehen, wie das tonnenschwere Weihnachtsbaum-Segment auf seine Kollegen stürzt.

Nach Informationen von "Portal do Hollanda", wurden drei Arbeiter verschüttet. Ein Mann konnte leicht verletzt geborgen werden, ein weiterer kam mit gebrochenem Bein ins Krankenhaus. Doch für Antônio Paulo Rodrigues de Souza (40) kam jede Hilfe zu spät, berichtet indes g1. Der erfahrene Weihnachtsbaum-Installateur wurde erschlagen, soll sofort tot gewesen sein.

Tragisch: Antônio hatte schon viele Weihnachtsbäume aufgebaut. 2022 filmte er sich dabei sogar von einem Kran aus. "Das ist nichts für die Wollenden, sondern für die Mutigen", sagte Antônio damals in die Kamera. Drei Jahre später kam er an derselben Stelle ums Leben.