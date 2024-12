Ungewollte Weihnachts-Überraschung: Beamte "geschockt", was sie in Paketen finden

Koblenz/Saarbrücken/Kaiserslautern - Hühnerfüße aus Japan, lebende Vogelspinnen oder ein "Voodoo-Gerät": Es gibt etliche Dinge, die Zöllner in der vorweihnachtlichen Paketpost aus dem Verkehr ziehen.

In so manchem per Post versendeten Weihnachtsgeschenk steckt durchaus auch mal eine "böse" Überraschung. © Christian Charisius/dpa

Die Hühnerfüße aus Fernost seien im Zollamt Kaiserslautern in einer Sendung entdeckt worden, sagte die Sprecherin vom Hauptzollamt Saarbrücken. "Die Einfuhr ist nach tierseuchenrechtlichen Bestimmungen nicht erlaubt."

Auch lebende Tiere wie Schildkröten und Vogelspinnen hätten in Weihnachtspaketen nichts verloren. Diese Fracht komme vor allem bei einer Abfertigungsstelle des Zolls in Speyer an.

"Das ist immer für die Kolleginnen und Kollegen ein Schock, wenn man in ein Paket reingreift und da kommt etwas Achtbeiniges raus", sagte sie. Die Tiere würden zur Unterbringung weitergegeben.

Häufig seien in Paketen auch Dinge, die den Sicherheitsstandards nicht entsprechen würden. Das Zollamt in Kaiserslautern entdeckte in einem Fall ein "Voodoo-Gerät", das mit Rotlicht und Reizstrom "eine heilende Wirkung" erzielen sollte. Es wurde beschlagnahmt.

Auch vermeintlich günstige Markenprodukte könnten sich "schnell als Fehlinvestition entpuppen", sagte eine Sprecherin. Die Waren würden sichergestellt und vernichtet, das Geld sei in der Regel weg.