Untersuchungen enthüllen: Mit diesem Spielzeug förderst Du die Hirn-Entwicklung Deines Kindes am besten

Berlin - Der Countdown bis Weihnachten läuft und eventuell haben manche Eltern noch immer keine Idee, was sie ihren Kleinsten schenken möchten. Dank mehrerer Untersuchungen könnte aber jetzt klarwerden, was eine sinnvolle Gabe für Kinder zum Fest sein könnte.

Manche Spielzeuge können bestimmte Kompetenzen eines Kindes fördern. © 123RF/dolgachov

Als Mama und Papa steckt man zu Weihnachten oft in einer Zwickmühle: Neben den großen Wünschen der Kinder, dem Familien-Budget und dem eigenen Geschmack will man als Eltern eigentlich keine sinnlosen Geschenke machen und die Kleinen am liebsten noch in irgendeiner Art fördern.

Ob musikalisch, sozial oder künstlerisch - Spielzeuge können so viel mehr bieten als nur für eine schöne Überraschung unterm Tannenbaum.

Wie Untersuchungen laut Newsweek zeigen, ist das Spielen für die Entwicklung des Gehirnes genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als die formale Bildung. "Spielen bietet Kindern die Möglichkeit, alle möglichen Fähigkeiten zu üben und zu erlernen", so Sarah Gerson, Psychologin an der Universität Cardiff im Vereinigten Königreich.

Auch Scott Eberle, der ehemalige Vizepräsident für Spielstudien am Strong National Museum of Play in New York, ist zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen: "Spielen ist für die geistige, körperliche und soziale Entwicklung von Kindern in jeder Phase von entscheidender Bedeutung und vermittelt Fähigkeiten, die ein Leben lang Bestand haben."

Fakt ist: Verschiedene Arten des Spielens stimulieren unterschiedliche Teile des kindlichen Hirnes.